Tchad : le premier ministre reçoit un collectif de défense de la liberté de la presse

Une délégation du collectif de la défense de la liberté de la presse au Tchad conduite par son porte-parole, Moussay Avenir De Latchire a été reçu ce lundi 21 novembre 2017 à la Primature par le premier ministre, Pahimi Padacket Albert.



L'échange entre le premier ministre et ce collectif a essentiellement porté sur les menaces qui prévalent sur les journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier du journaliste, la non-application de la convention de Florence, le rôle du Haut Conseil de la Communication (HCC), et le problème de l'aide à la presse au Tchad.



Le collectif de la défense de la liberté de presse au Tchad accuse le HCC de ne rien faire pour protéger les organes de presse lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Cette rencontre a durée une heure et quarante-cinq minutes, en présence du ministre de la communication et porte-parole du gouvernement.