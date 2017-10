Tchad : le salon de l’emploi prochainement à N’Djamena

Tchad Talent 2017 organise du 07 au 09 novembre 2017 la 3ème édition du salon de la compétence et de l'emploi à N’Djamena.



Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce lundi 23 octobre 2017 à l'hôtel Radisson Blu. Le salon est placé sous le thème « promouvoir les compétences et l'auto-emploi dans le secteur clé du dynamisme économique du Tchad ».



En échange avec les journalistes, la présidente du comité d'organisation, par ailleurs coordinatrice de Tchad Talent, docteur ANTA SANE a indiqué que, l'objectif de ce salon est de faire la promotion de l'emploi pour des jeunes dans les secteurs clés de l'énergie et des mines, de l'agriculture et de l'élevage, des industries, de l'économie numérique et des services.



Ce salon vise également la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes avec un accent sur l'accès aux outils de perfectionnement pour la réalisation des projets lucratifs.



Anta Sane précise que le but est d'outiller la jeunesse dans ces secteurs clés, afin qu'elle s'engage dans le secteur public ou qu'elle décide de prendre son destin en main et créer ainsi une nouvelle génération de jeunes dynamiques et audacieux.



En effet, cette compétition nationale est ouverte à toute personne potentiellement porteuse d'initiative économique lucrative. Elle favorisera l'émergence de nouvelles idées et de projets innovants. Pour participer, il faut être âgé d’au moins 18 ans révolu au 31 décembre 2017 et proposer un projet original, novateur et lucratif dans les secteurs de l'édition Tchad Talent 2017.



Cet événement vise à réunir les 200 acteurs les plus représentatifs de la vie économique au Tchad.