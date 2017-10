Tchad : les huit recommandations du corps enseignant au gouvernement

Recommandations :



Nous, participants à la célébration de la journée Mondiale des Enseignants et enseignants, édition 2017 recommandons au gouvernement :



- la dotation des établissements scolaires en fourniture et matériels didactiques nécessaires à l'accomplissement des taches de l'enseignant ;

- La mutation de certains responsables inamovibles à tous les niveaux du système éducatif qui brillent par leur inefficacité ;

- L'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités par rapport au malheureux événement du 08 août 2017 lors de l'audit des diplômes ayant fait des victimes et la prise en charge des blessés des fractures ;

- L'annulation de la loi 032 et du décret 687 avant janvier 2018 ;

- La levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements avant janvier 2018 ;

- Le paiement des primes des examens et concours, des primes d'encadrement des enseignants des écoles normales des instituteurs ;

- Le paiement des primes de recherches, du jury et les frais de vacation ;

- Le paiement des arriérés de salaires de contractuels du centre National des curricula.



Les enseignantes et les enseignants



Fait à N'Djamena, le 05 octobre 2017