Tchad : mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés

Le président du réseau des acteurs de réadaptation au Tchad (RART), Monelmbaye Tomte Calmant a fait, ce mercredi 6 septembre, au siège de l'Handicap International, au quartier Klemat, un point de presse relatif à l'atelier de synergie des actions en faveur des personnes handicapées en janvier 2012 et regroupant les structures publiques et privées œuvrant dans le domaine de la réadaptation.



Ce point de presse est axé sur l'atelier de synergie d'action et la mission d'évaluation des besoins qui vise à demander au gouvernement de tout mettre en œuvre afin de doter le pays d'un Plan National de Réadaptation Fonctionnelle en faveur de l'ensemble des personnes vivant avec un handicap au Tchad. Le Réseau des Acteurs de Réadaptation au Tchad (RART) vise à aider à promouvoir la prise en charge des personnes vivant avec un handicap par la mise en place d'une politique nationale impliquant tous les acteurs privés, publics et des partenaires techniques et financiers.



Le président de Réseau des Acteurs de Réadaptation au Tchad (RART), Monelmbaye Tomte Calmant a déclaré que son réseau qui souhaite apporter sa contribution auprès de l'État a déjà parcouru du chemin et réalisé plusieurs actions dont la contribution à la mise en place d'une commission en charge de l'élaboration du Plan National de Réadaptation Fonctionnelle par le ministère de la santé en 2013 et sa participation au sein de celle-ci, suivi d'une série de rencontres constructives de cette commission aboutissant à l'élaboration d'un document lors d'un atelier tenu en mars 2015 à Bakara. Il a relevé le manque de moyens de fonctionnement à savoir les moyens matériels, financiers et logistiques qui constituent la principale difficulté du réseau.