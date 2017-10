Tchad : naufrage d’une pirogue au Lac, 6 morts et 12 rescapés

Une pirogue a chaviré sur les rives du lac Tchad, hier matin aux environs de 9 heures. L’incident a eu lieu entre le village de Tcharom et celui de Somi. Les villageois s’y rendaient pour une distribution de vivres au village de Somi.



La pirogue avait à son bord 18 personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants. Six personnes ont perdu la vie en se noyant, tandis que 12 rescapés ont été secourus. Les survivants ont été admis à l’hôpital régional de Bol et pris en charge par l’organisation médecins sans Frontières.