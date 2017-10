Tchad : nouvelle équipe à la tête de la télévision et de la radio

Par Décret N°1727/PR/PM/MC/2017 , les personnalités dont les noms suivent ont été nommées aux fonctions ci-après à la Direction Générale de la Radiodiffusion et Télévision du Tchad :



Direction générale

Directeur Général : Mr. BOUKAR SANDA , poste vacant

Directeur General Adjoint : Mr DJIBRINE MAHAMAT ADAM , poste vacant



Direction de la Télévision Nationale

Directeur : Mr. AZE KERTE DJAMSSOU , poste vacant



Sous-Direction De L’information

Sous Directrice : Mme. SYNTICHE MANTAR , poste vacant

Sous-Direction Des Programmations Et De La Production

Sous Directeur : Mr. BENELIM DJIMADOUMBAYE , poste vacant



Direction de la Radiodiffusion Nationale

Directrice : Mme HALIME ASSADYA ALI , poste vacant



Sous-Direction De L’information

Sous Directeur : Mr HAROUN YAKOUMA , poste vacant

Sous-Direction Des Programmations Et De La Production

Sous Directeur : Mr. MAHAMAT SALEH BEN MALALLAH , poste vacant.



Directeur des Stations Régionales :

Mr. ABDELSALAM MAHAMAT ABDERAMANE HAGGAR , poste vacant



Directeur des Services Techniques :

Mr DIONKOS GEDEON , poste vacant



Directeur des Ressources et de la Planification :

Mr. ABBA DAOUD NANDJEDE , poste vacant.