Le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement a ouvert ce matin l'atelier sur la prévention de l'extrémisme violent. l'objectif de l'atelier qui se tient en deux jours à l'hôtel Hilton est de fournir aux acteurs et parties prenantes un espace pour partager et discuter sur les approches de préventions et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent.. à suivre