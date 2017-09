Tchad: ouverture de la 2ème session du Conseil économique, social et culturel

Il s'est ouvert ce matin au palais du 15 janvier de la capitale tchadienne la 2ème session du Conseil économique, social et culturel. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Président du conseil en présence du Premier ministre P. Albert et les institutions de la République. La 2ème session du Conseil économique, social et culturel était axée sur le renforcement des capacités institutionnelles pour une croissance économique durable et inclusive. Dans son discours d'ouverture le Président Abderamane Mouctar Mahamat s'est interrogé si le pays dispose des capacités nécessaires pour gérer avec efficace les ressources rares disponibles...