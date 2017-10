Tchad : "plein d'innovations pour cette année", ministre Ahmat Acyl

"Dans le cadre de nos visites, nous sommes venus dans quelques établissements constater de visu l'effectivité de cette rentrée. Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous, pleine de santé et de succès. Nous souhaitons que cette année soit aussi une année apaisée", a exprimé le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique.



Ahmat Acyl a expliqué à la presse que "le gouvernement ferra de tout son mieux pour que cette année s'achève dans de meilleures conditions. En dehors de la symbolique, le premier jour de la rentrée c'est aussi un jour important de retrouvailles entre les élèves eux-mêmes, les enseignants aussi, mais aussi les élèves et les enseignants".



"Nous avons donné des orientations pour que la rigueur, la discipline et le travail soient les objectifs de cette année. Nous profitions aussi pour annoncer que dans le cadre du renforcement de nos filières scientifiques, nous expérimentons quelques lycées scientifiques cette année, pour nous permettre d'accroitre et d'augmenter le taux de réussite dans les baccalauréats scientifiques. Il y a plein d'innovations aussi pour cette année. Nous souhaitons maintenir le dialogue avec nos partenaires sociaux, la communication pour l'intérêt de nos enfants", a conclu le ministre.