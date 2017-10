Tchad : renvois en série pour "manquement grave à la sécurité"

Le gouverneur du Borkou, le préfet de la région, le commandant de la zone de défense militaire, les responsables de la police et de plusieurs services de la sécurité ont été limogés.



​Le chef des armées Idriss Deby serait sidéré par le laxisme entretenu par les autorités civiles et militaires de Borkou pour endiguer l'insécurité dans leur circonscription administrative. Un décret interviendra dans les jours à venir pour officialiser le limogeage de plusieurs responsables politiques et militaires.