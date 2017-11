Tchad : une association dénonce "l'état de manque absolu" des enfants mendiants

L'association "Espoir de vie à lancé ses activités à la maison de la femme ce samedi 18 novembre 2017 au cours d'une conférence débat.



Selon la présidente de ladite association Salima Youssouf Ahmat, ils sont nombreux, ces jeunes garçons âgés d'environ 5 à 15 ans dans les rues et d'autres lieux, s'exposant à tous les dangers et passant leurs temps à mendier.



Elle précise que ce phénomène de mendicité prend de plus en plus d'ampleur. Ces enfants vivant loin de leurs parents, sont dans un état de manque absolu, tant sur le plan nutritionnel, vestimentaire que l'hygiène.



Elle souligne par ailleurs que l'objectif de cette association est d'accompagner les couches les plus vulnérables par des apports de soins dans les hôpitaux. Elle demande au gouvernement et aux partenaires de l'aider pour la réalisation de ce projet.