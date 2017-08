Tchad : une délégation de la CPDC à Moundou pour rencontrer Medard

Une délégation de la CPDC se rend à Moundou ce lundi 14 août pour rendre visite à Laoukoura Kourayo Médard, a-t-on appris d'une déclaration de la coordination des partis politiques parvenu à Alwihda Info.



"Lors de la rencontre de jeudi 10 août dernier avec le Président de la République, la CPDC a, après avoir rappelé sa vision et ses attentes du dialogue inclusif qu'elle réclame juste au lendemain de la présidentielle d'avril 2016, a exprimé à celui-ci ses préoccupations sur les conditions d'arrestation et de détention de Médard, Maire limogé de façon rocambolesque et Président de la CTPD, membre de la coalition. Elle a également réclamé, comme elle l'a déjà fait dans son communiqué de presse du 3 août, la libération pure et simple de leur camarade", souligne la déclaration.