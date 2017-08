Terrorisme : Le Tchad appelle à redoubler de vigilance et à mutualiser les efforts

Le Tchad a appelé tous les pays du G5 Sahel à "redoubler de vigilance et à mutualiser les efforts pour lutter contre ces ennemis de la paix dans la sous-région", après l'attaque terroriste perpétrée ce dimanche 12 Août à Ouagadougou.



Dans un message adressé à son homologue burkinabé, le Président Idriss Déby a condamné avec fermeté cet acte lâche et à exprimer sa solidarité, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Le bilan de l'attaque de Ouagadougou est de 18 morts et plusieurs blessés.