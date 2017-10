Terrorisme : Le Tchad appelle les USA à "mutualiser les efforts"

Le chef de l'Etat tchadien a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue américain, Donald Trump, après une fusillade mortelle qui a causé la mort de plus de cinquante (50) personnes et de quatre cents six (406) blessés.



"Cette attaque la plus meurtrière contre des paisibles citoyens américains nous interpelle tous à redoubler de vigilance et à mutualiser les efforts pour lutter contre les ennemis de la paix", a estimé le Tchad.



Le Tchad condamne avec fermeté cet acte lâche et inouï​ et exprime sa solidarité.