Terrorisme : Une délégation de l'ONU rencontre Déby au Tchad

Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce midi, une audience à une délégation onusienne comprenant notamment, le Sous-secrétaire général des Nations Unies et Directeur exécutif contre le terrorisme, Jean-Paul Laborde, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohammed Ibn Chambas et le Chef du bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale, François Louceny Fall.



Les diplomates onusiens ont échangé avec le Chef de l’Etat Idriss Déby sur les voies et moyens de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Le nouveau Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres à travers ses représentants spéciaux en Afrique de l’Ouest et du centre et son Directeur exécutif contre le terrorisme, entend s’associer à l’élan de solidarité et d’action des pays qui font face au terrorisme. Engagé dans cette guerre contre les terroristes et narcotrafiquants, le Tchad à travers son Président Idriss Déby, représente pour les Nations-Unies, un allié de taille.