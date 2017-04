The Nigerian Stock Exchange X-Gen News Alert – Capital Hotel Plc

Company Name: Capital Hotel Plc Company Symbol: CAPHOTEL [CAPHOTEL]>> Company Report Capital Hotels Plc Audited Financial Statements for Year Ended December 31, 2016 December 2016 December 2015 N’000 N’000 Revenue: 5,372,395 4,692,986 Cost of Sales: (3,781,166) (3,450,148) Profit before Tax: 1,762,874 670,119 Taxation: (488,425) (177,859) Profit after Tax: 1,274,450 492,260 EPS (Kobo): 82.29 31.78 Read […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...