The Nigerian Stock Exchange X-Gen News Alert – Prestige Assurance Plc

Company Name: Prestige Assurance Co. Plc. (www.PrestigeAssurancePlc.com) Company Symbol: PRESTIGE [PRESTIGE]>> Company Report Market Summary Prestige Assurance Plc Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2016 Dec.2016 Dec.2015 N’000 N’000 Gross Premium Income 2,547,531 2,434,614 Profit before Tax 340,394 20,339 Taxation (118,402) (157,342) Profit/(Loss) after Tax 221,992 (137,003)… Read more on http://nsecorporatenews.africa-newsroom.com/press/the-nigeria...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...