The Nigerian Stock Exchange X-Gen News Alert – UAC of Nigeria Plc

Company Name: U A C N Plc. (www.UACNplc.com) Company Symbol: UACN [UACN]>> Company Reports UAC of Nigeria Plc Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2016 Dec 2016 Dec 2015 N’M N’M Revenue 84,607 73,771 Cost of Sales (67,251) (56,963) Profit before Tax 7,775 7,733 Taxation (2,108) (2,570) Profit after Tax 5,667 5,163 […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...