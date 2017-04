Togo : Des syndicalistes formés dans le cadre d’un atelier de renforcement de capacités

Lomé, le 5 avril 2017-Un atelier de formation de deux jours portant sur le syndicalisme s’est ouvert ce mercredi à Lomé.



L’organisation de cet atelier est à mettre l’actif de la Coordination des Centrales Syndicales du Togo (CCST). La rencontre voit la participation de représentants syndicaux et de différents acteurs. Durant deux jours, les travaux de cet atelier vont porter sur plusieurs thématiques.



Il s’agira entre autres pour les responsables de la Coordination des Centrales Syndicales du Togo (CCST) de renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de négociation collective. Les organisateurs prévoient aussi former les participants sur l’observation et la gestion d’une grève. Les deux jours de formation reçoivent l’appui de la fondation Fréderic Herbert.



Pour Mokli Tsikplonou, porte-parole de la Coordination des Centrales Syndicales du Togo (CCST), cet atelier de formation va servir de cadre de réflexion sur les périodes de grogne que connaît le monde du travail au Togo. Des discussions seront aussi menées sur le lexique du syndicalisme afin que les syndicats puissent mener à bien leurs différentes actions. Le porte-parole de la Coordination des Centrales Syndicales du Togo (CCST) a surtout indiqué que le syndicalisme doit changer de méthodes face aux évolutions de la technologie.