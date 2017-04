Togo : L’ATBEF a lancé le projet SIFOP 2

Lomé, le 5 avril 2017-L’Association Togolaise pour le Bien-Etre Familiale (ATBEF) a lancé ce mercredi son projet « offre des services de Santé de Reproduction/Planification Familiale aux populations défavorisées au sud du Togo » (SIFPO 2).



Le lancement du projet offre des services de Santé de Reproduction/Planification Familiale aux populations défavorisées au sud du Togo a été effectué au cours d’une rencontre de dissémination qui a vu la participation de plusieurs acteurs.



SIFOP 2 « offre des services de Santé de Reproduction/Planification Familiale aux populations défavorisées au sud du Togo » est financé à près de 180 millions FCFA par l’USAID. Il vise à réduire « les grossesses non désirées, des avortements à risques et de l’infection VIH au sein des jeunes ». L’objectif principal étant de sensibiliser les jeunes à se protéger.



Le projet va également servir à sensibiliser les populations de différentes localités à l’utilisation de méthodes contraceptives. Pour Kossi GNAGNON, Président National de l’ATBEF, la réalisation du projet est prévue sur une durée de 7 mois avec des offres de service de planification familiale. L’exécution du SIFPO 2 sera faite en collaboration avec le Ministère de la Santé, l’Université de Lomé et des Organisations de la Société civile. Dans ce cadre, des services de contraception seront offerts à la médecine préventive de l’Université de Lomé.