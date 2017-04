Togo : Le CFPJ organise une formation à l'endroit des greffiers et secrétaire du parquet

Lomé, le 12 avril 2017- Un atelier de renforcement de capacité à l'intention des greffiers et secrétaires de parquet a démarré ce mardi au Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ) à Lomé.



Cette séance de formation est organisée par le CFPJ et rentre dans le cadre de son programme triennal de formation continue qui se termine à la fin de cette année.



Placer sous le thème « Techniques de travail aux greffes et aux secrétaires de parquet », cette formation de trois jours va permettre aux participants d'être outillés pour faire face aux nombreux défis dans leurs tâches professionnels.



Pour Suzanne SOUKOUDE-FIAWONOU, directrice du CFPJ, « les greffiers et secrétaires de parquet ont été récemment affectés à de nouveaux postes ainsi cette formation de reconversion a pour objectif de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances afin d’exercer convenablement leur nouvelle fonction »