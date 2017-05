Togo : Le Chef de l’Etat a reçu les lettres de créances du nouvel ambassadeur d'Israël

Lomé, le 12 mai 2017- Le chef de l'Etat Faure Gnassingbé a reçu ce vendredi au palais de la nouvelle présidence à Lomé les lettres de créances du nouvel ambassadeur d’Israël au Togo, Eli Ben Tura.



L'arrivée de cet ambassadeur intervient à un moment où, le Togo prépare activement le premier sommet Israël-Afrique qui devrait se tenir en Octobre 2017 en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Eli Ben Tura est un diplomate de carrière. Il avait déjà exercé comme ambassadeur de l’Etat hébreu au Sénégal (2011-2015), il a ensuite occupé le même poste à Madagascar et a été chef de missions lors de grandes rencontres aux Nations Unies à New York et Genève. Eli Ben Tura est également universitaire. Il a été professeur à l’université de Tel Aviv.



Le nouvel ambassadeur résidera en Côte d'Ivoire. De là, il va gérer les relations avec le Togo dans les domaines politiques, économiques et de la coopération.



Notons que les relations de coopération entre le Togo et l'Etat hébreu remontent au début des années 1960 et se sont véritablement renforcées à partir de 2005 où la diplomatie togolaise a amorcé un nouveau sous l’impulsion du président de la République.