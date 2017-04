Togo : Le chef de l’Etat a reçu le président du Parlement guinéen

Lomé, le 6 avril 2017-Le chef de l’Etat, SEM Faure E. Gnassingbé a reçu en audience ce mercredi le Président de l’Assemblée nationale de Guinée, Monsieur Korry Kondiano. L’entretien a porté sur les possibilités de redynamisation des relations de coopération entre les deux pays et leurs institutions respectives.



Monsieur Korry Kondiano s’est félicité des progrès que le Togo est en train de réaliser, notamment dans le domaine des infrastructures portuaires et aéroportuaires, véritables poumons économiques pour l’ensemble des pays de la région.



« Quand on voit aujourd’hui l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma, il y a un progrès extraordinaire par rapport à ce que j’ai pu voir il y a plusieurs années. Le port autonome de Lomé est aujourd’hui le port le plus performant de la sous-région. Ces résultats palpables indiquent le développement et les progrès que le pays est en train de réaliser » a-t-il déclaré avant d’émettre le vœu d’un contact permanent entre les institutions togolaises et guinéennes.



Le chef de l’Etat a ensuite reçu le Président de l’Assemblée nationale bissau-guinéenne, Monsieur Cipriano Cassamá, également Président de l’Union parlementaire africaine.



Les suites du sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritimes et le développement en Afrique, spécialement la ratification de la charte qui y a été adopté ont été l’un des sujets abordés par le parlementaire avec le chef de l’Etat.



«Je suis venu rendre une visite de courtoisie à Son Excellence Monsieur le Président Faure Gnassingbé pour l’informer du fonctionnement de l’Union parlementaire africaine dont je suis actuellement le Président» en souhaitant que tous les pays africains ratifient la charte de Lomé.