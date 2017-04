Togo : Le chef de l’Etat présent à Monrovia pour une réunion sur l’épidémie post Ebola

Lomé, le 12 avril 2017-Le chef de l’Etat SEM Faure Essozimna Gnassingbé a participé ce mercredi à Monrovia, capitale du Libéria à une réunion régionale sur l’épidémie post Ebola.



Les chefs d’Etat ont passé en revue le rapport de la Réunion des experts tenue la veille, et ont définis les perspectives de la période post Ebola en l’Afrique de l’ouest, dans l’optique des réformes mondiales fondées sur les enseignements tirés de l’épidémie.



Le Libéria est le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie à virus Ebola, reconnue comme la plus grave et la plus grande urgence sanitaire de ces dernières années en Afrique d l’ouest. Le chef de l’Etat togolais, désigné en novembre 2014 par la CEDEAO comme superviseur du processus d’éradication de l’épidémie, s’était déjà rendu à Monrovia le 11 mai 2015.



L’épidémie à virus Ebola déclarée en mars 2014 a été la plus meurtrière de l’histoire. Elle s’est étendue à six pays de l’espace CEDEAO infectant 28.600 personnes dont plus de 11.300 morts selon le décompte final de l’OMS.



Depuis la fin De l’épidémie confirmée en Janvier 2016, la région s’organise en vue de la reconstruction et du développement