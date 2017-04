Togo : Le ministère du Développement à la Base soutien les JDS à travers une cérémonie de remise de kits

Lomé, le 5 avril 2017- Une cérémonie de remise de kits d’insertion socioprofessionnelle à des Jeunes Descolarisés (JDS) du quartier Cacavéli s’est déroulée ce mardi à Lomé.



Cette cérémonie a été organisée par l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB) en collaboration avec le ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.



Pour les organisateurs de la manifestation, la remise desdits kits répond à un double objectif. Aider d’une part les jeunes qui ont appris un métier et qui ne pouvaient pas l’exercer pour faute de matériels à démarrer leurs activités, et d’autre part soutenir les jeunes qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté.



Selon la ministre du Développement à la Base, Victoire Tomégah-Dogbé, la cérémonie s’inscrit dans le cadre du lancement de la 2ème vague des JDS. « Le ministère du Développement à la Base s’associe avec l’ANADEB pour accompagner les jeunes du quartier Cacavéli dans les travaux communautaires tels que, l’enlèvement des ordures, le curage des caniveaux », a déclaré la ministre lors de son discours. Elle a par ailleurs souligné que son ministère aidera également les JDS à travers des actions de sensibilisation sur les attitudes à adopter dans la préservation de notre environnement.



Au total 283 jeunes ont été enrôlés, 131 couturiers, 51 coiffeurs, 3 brodeurs, 7 menuisiers aluminium, 1 menuisier bois, 1 soudeur et 2 tapissiers. Parmi eux, 196 ont bénéficié d’outils de travail. Les travaux des Jeunes Déscolarisés ont été effectués sous la « haute surveillance des présidents de Comité de Développement de Quartier (CDQ) ».



Soulignons qu’à la fin de la cérémonie de remise des kits au JDS, la ministre Victoire Tomégah-Dogbé a procédé à l’inauguration d’un nouveau bâtiment scolaire au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Cacavéli. Le coût de réalisation de ce nouveau bâtiment est de 22.306.347 F CFA.