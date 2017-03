Togo : Le ministre Lorenzo lance les travaux de soutenance de la première promotion de l’IRES-RDEC

Lomé, le 29 mars 2017-Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, Guy Madjé LORENZO a ouvert ce mardi dans l’enceinte de l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) à Lomé, les travaux de soutenances de la première promotion (2014-2016) de master en « culture de la paix et développement ».



Pendant quatre semestres de formation, les étudiants ont acquis des compétences théoriques et pratiques sur des sujets tels que, les conflits et les mécanismes de leur résolution, la gestion préventive des conflits. Ils pourront également conduire des projets liés à l’édification de la paix.



Pour le ministre LORENZO, « l’instauration dans la sous-région du master en culture de la paix et le développement, constitue le fruit d’une nouvelle initiative à saluer ». Le ministre de la communication a par ailleurs invité les récipiendaires à servir d’exemple aux futures promotions.



Soulignons que 34 étudiants venus du Bénin, du Niger et du Togo ont suivi la formation. Parmi eux, quatre ont obtenus leur diplôme et cinq autres ont abandonné. L’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel est une école de formation et d’intégration régionale en matière de la culture en lien avec le développement.