Touadéra critique le rapport de l'ONU : "Le Tchad a aidé mon pays dans des moments difficiles".

Le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a effectué une visite de quelques heures à N'Djamena, où il s'est entretenu au Palais présidentiel avec son homologue tchadien Idriss Déby pendant 90 minutes.Le dirigeant centrafricain a réagi au rapport de la commission des droits de l'homme de l'ONU qui accuse notamment l'armée tchadienne d'avoir commis de nombreuses exactions en RCA. « Le rapport n’engage que ses auteurs, le gouvernement centrafricain a été informé 48 heures avant sa publication. Le Tchad a aidé mon pays dans des moments difficiles et nous n’oublions pas cette inestimable contribution», a déclaré le Chef de l’Etat centrafricain.Le 30 mai 2017, la commission des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport de 400 pages accusant l’armée tchadienne d’avoir commis 620 cas d’exactions en RCA entre 2003 et 2013."S’il y a un Président qui, depuis l’éclatement de la crise centrafricaine a mis tout son génie, son énergie, pour régler le différend entre les frères ennemis centrafricains, c’est bel et bien Idriss Déby", s'est défendu aujourd'hui la Présidence.Cette brève visite du Chef de l’Etat centrafricain vise à renforcer les relations d’amitié et de coopération qui lient Bangui à N’Djamena, selon la Présidence de la République.