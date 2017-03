TROISIÈME RAPPORT INTÉRIMAIRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SUR LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR L'UNION AFRICAINE DANS LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT POST-CONFLIT EN AFRIQUE

I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis en application des décisions pertinentes et des directives de la Conférence de l'Union et du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), relatives au renforcement des efforts de l'UA dans la mise en œuvre du Cadre d’action pour la Reconstruction et le développement post-conflit (RDPC). Il fournit une mise à jour sur les mesures prises par la Commission pour mettre en œuvre le cadre d’action pour la RDPC et les défis rencontrés depuis le dernier rapport, soumis au Conseil, le 26 avril 2016. Il se conclut par des observations et des recommandations sur la voie à suivre.

