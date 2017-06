ACTUALITES Trump accusé de sur facturation

7 Juin 2017

Selon le magzine économique Forbes , Donald Trump aurait fait payer la location de son golf de Westchester, près de New York, par la fondation de son fils..

En tout, le président américain aurait empoché plus de 1,2 million de dollars en dix ans en facturant à la Fondation de son fils, Eric Trump, l’accès à son golf pour l’organisation de galas destinés à récolter des fonds. US-POLITICS-TRUMP-SENATE Selon le magzine économique Forbes , Donald Trump aurait fait payer la location de son golf de Westchester, près de New York, par la fondation de son fils, Eric Trump, qui organisait des galas destinés à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. À plusieurs reprises, Eric Trump s’est vanté de réduire au maximum les frais annexes inhérents à toute collecte de fonds : de ce fait, la quasi totalité des fonds récoltés étaient selon ses dires reversés à sa fondation. Il prétendant également bénéficier de l’accès gratuit au club de golf de son père à Westchester, près de New York, pour l’organisation de galas caritatifs au profit du centre de recherche de l’hôpital St Jude à Memphis. Sauf qu’il n’en serait rien. Des sommes bien trop élevées Dans un premier temps, la fondation caritative d’Eric Trump a effectivement bénéficié du golf gratuitement mais en 2011, les coûts d’organisation des galas seraient passés de 46.000 à 142.000 dollars, selon les déclarations fiscales de la fondation, citées par Forbes. Le montant serait grimpé à 230.000 dollars en 2013 pour atteindre finalement les 325.000 en 2015. Ces montants ne concernent strictement que la location du golf puisque les intervenants se produisaient à titre gratuit et que la fondation n’emploie aucun personnel. En tout, la « Trump Organization » aurait empoché plus de 1,2 million de dollars en dix ans en facturant l’accès au golf. D’après des experts contactés par Forbes, ce montant dépasse largement les coûts attendus pour un tel événement. Une demande de Donald Trump lui-même Le magazine révèle également que la Fondation Donald J. Trump aurait utilisé la Fondation Eric Trump pour transformer 100.000 dollars de dons en revenus à destination de la Trump Organization. Contacté par le magazine américain, le fils Trump n’a pas souhaité faire de commentaire. Mais les révélations ne s’arrêtent pas là. Alors que les donateurs pensaient que leur argent allait être consacré aux enfants malades, plus de 500.000 dollars ont été reversés à d’autres associations caritatives, la plupart liées à des membres de la famille Trump, comprenant notamment quatre associations qui payaient pour l’organisation de tournois de golf sur des terrains appartenant à Trump. L’ancien gérant du golf a, par contre, déclaré que la facturation du golf avait été exigée par Donald Trump lui-même. « Je m’en fiche si c’est mon fils ou pas, tout le monde est facturé », aurait-il déclaré, selon un ancien membre du conseil de la Fondation. Le Soir





