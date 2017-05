Tunisie : Koki Chetté Ertchimemi, l’ambassadeur du tourisme tchadien

Dans le domaine du tourisme Sahélo-Saharien au Tchad, Koki Chetté Ertchimemi n'est plus à présenter pour qui s'intéresse à ce secteur clé de l'économie tchadienne.



Il est sans doute l'un des ambassadeurs les plus pertinents du tourisme dans l’Ennedi, de par ses nombreuses interventions pour faire découvrir et préserver le patrimoine naturel et culturel de cette région.



Plus que d’autres, il possède toutes les qualités requises pour présenter le tourisme durable dans le massif de l’Ennedi, lors du Forum international en Tunisie.



Fidèle à cette vocation, il a répondu favorablement à l’invitation de Jean-Marie Collombon, coordinateur général du FITS (Forum International du Tourisme solidaire), qui s’est déroulé du 23 au 26 mai 2017 en Tunisie.



Son expérience, sa personnalité et son engagement au sein de l’Office Tchadien du Tourisme ont permis lors de son intervention, de faire connaitre le nord du Tchad, pays de Toumaï, berceau de l’humanité, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016.



Issouf Elli Moussami

Président de la Saharienne

Et coordinateur du festival des cultures Sahariennes.