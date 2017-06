Tutu Alicante, militant anti-corruption, a un message pour vous.

A 3 jours de l'ouverture du procès qui nous oppose à Teodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, notre campagne de financement participatif touche à sa fin. Grâce à vos dons, nous avons déjà pu collecter plus de 10 000 euros sur les 12 000 euros nécessaires pour financer les frais liés à ce procès et agir pour que la France restitue l’argent aux populations victimes. Nous ne pouvons pas échouer si proche du but ! Soutenez notre campagne et notre combat contre l’impunité avant dimanche minuit. On compte sur vous !