UBA prend part aux commémorations des 60 ans d’Indépendance du Gabon

La United Banque For Africa a participé aux événements commémorant le 60ème anniversaire de l'indépendance de la République du Ghana, organisé par la Royal African Society, qui a eu lieu récemment au Musée Victoria & Albert , mardi dernier, à Londres, Royaume-Uni.



Sous le thème «Africa Beyond Aid», le discours d'ouverture de l'événement a été prononcé par le président Akufo-Addo qui a enjoint les Africains à construire des économies ne dépendant pas de la charité et des dons.



La United Bank for Africa était représentée par Emeke E. Iweriebor, directeur exécutif du groupe, qui était également panéliste à la conférence, et Abiola Bawuah, Directreur Général de UBA Ghana. Dans ses remarques, Iweriebor a déclaré que les pays d'Afrique émergente doivent être résolument forts et confiants, et non des bénéficiaires permanents d'aide, ajoutant qu'aucun pays n'est passé du sous-développement au développement, et du manque à l'abondance sur la base d'aide, de subventions et de dons.



Il a ajouté que UBA soutient «Africa Beyond Aid» en investissant et en participant activement au développement économique, en finançant l'industrialisation, les PME et l'infrastructure, en facilitant le commerce intra-africain et en soutenant l'entrepreneuriat et les initiatives dans les pays où la banque opère.