UBA renforce sa concentration sur le client et honore l'intégrité du personnel

Lagos, le 8 avril 2017 – United Bank for Africa a, dans le Centre d’Exposition d’Eko Hotel à Lagos au Nigeria, rassemblé des clients, des capitaines d’industries, des dignitaires politiques et diplomatiques, des membres du personnel et du Conseil d’administration de son réseau de 19 filiales africaines dans le cadre de l’édition 2017 de la cérémonie de UBA CEO Awards.



Le prestigieux événement annuel a été institué en 2008 pour célébrer les performances remarquables au sein de la famille panafricaine de UBA, en mettant en valeur l’excellence, l’innovation et l’excellence du service dans des domaines clés des activités du Groupe.



La récente promotion d’une ampleur inégalée de 3000 membres du personnel effectuée par UBA illustre l’appréciation par la Banque de leurs contributions et de leurs services aux clients. Devant un public distingué, la Banque et la direction générale ont, le soir du samedi 8 avril, célébré les membres du personnel lors de la cérémonie du CEO Awards, dans le style unique de UBA - réunissant les Lions et les Lionnes du Nigeria et du reste de l’Afrique.



Plus de 10 prix ont été décernés. De chaque catégorie de prix, le DG du Groupe, Kennedy Uzoka a dit: “Nous reconnaissons et apprécions qu’il y a tellement de membres du personnel qui ont démontré des aspects de chacune de nos valeurs fondamentales, mais nous avons dû détecter les tout meilleurs. Nous célébrons nos Lions et Lionnes qui se sont servis de leur ingéniosité et de leur créativité, ainsi que de leur expérience et de leur passion du secteur pour travailler sans relâche afin d’offrir un excellent service à nos clients et continuer de fournir des performances exceptionnelles au sein du Groupe”.



Il y a des gagnants qui ont excellé dans l’innovation et l’exécution à travers l’Afrique. Il y a eu aussi ceux qui ont été récompensés pour leurs capacités entrepreneuriales. La DG de UBA Ghana, Mme Abiola Bawuah, a été récompensée dans la catégorie du prix spécial ‘Leader de la banque ayant, contre toute attente, créé de nouvelles opportunités pour la Banque’. Madame Bawuah a été décrite par le DG du Groupe comme “une DG implacable qui brise les barrières, élargit les horizons, motive, inspire et encourage les autres”.



Le prix qui a ravi la vedette à tous les autres est allé à Ibrahim Ogbanagbo, un agent de sécurité de l’agence UBA d’Oba Akran à Lagos, qui a retrouvé 10 000 dollars en espèces appartenant à un client et les lui a rendus. M. Ogbanagbo a parlé de la façon dont les 10 000 dollars auraient pu changer sa vie et comment il aurait pu les garder, mais son éducation, ainsi que les valeurs de UBA et l’importance de l’intégrité pour la banque, a-t-il affirmé, ne lui auraient jamais permis de le faire. Il a reçu le prix de l’excellence pour son acte d’honnêteté et d’intégrité.



Le PCA du Groupe, Tony Elumelu, est monté sur la scène pour féliciter personnellement M. Ogbanagbo. M. Elumelu a déclaré que M. Ogbanagbo est le parfait exemple d’une personne imprégnée des caractéristiques de l’excellence dans l’exécution de ses fonctions.



“C’est un exemple pour nous tous, un exemple de la façon dont chacun d’entre nous, quelle que soit sa position au sein de notre groupe, peut se distinguer et donner l’exemple. Aujourd’hui, nous sommes ici pour célébrer un membre junior du personnel de UBA, qui a rendu l’argent égaré qu’il avait retrouvé et qui, par cette action, a gagné beaucoup plus qu’il n’aurait imaginé. En tant qu’une banque panafricaine de premier plan, c’est ce que nous défendons et nous félicitons Ibrahim Ogbonagbo de vivre le principe d’intégrité”.



M. Ogbonagbo a été non seulement reconnu et récompensé du prix de l’excellence du CEO Awards 2017, mais il a réchauffé le cœur et l’esprit de beaucoup. Il a reçu une ovation debout, ainsi que des récompenses de dignitaires présents dans le public qui sont montés sur la scène pour le reconnaître et le féliciter. Le gouverneur de l’Etat d’Adamawa au Nigéria, Alhaji Bindo Jibralla, lui a promis une somme de 5 000 dollars et il a également reçu un engagement personnel de 10 000 dollars de la part du gouverneur de l’Etat de Bauchi, Alhaji Mohammed Abdullahi Abubakar. Le Vice-président du Sénat, également présent à l’événement, le Sénateur Ekwerenmadu, a déclaré que le nom de M. Ogbanagbo sera mentionné au Sénat (mardi 11 avril) en séance plénière et recevra la somme de NGN 5 000 000 de la part du Sénat.



Le thème de la soirée était ‘le voyage de UBA’, qui s’est vu donner vie à travers un concept de divertissement africain, mêlant la diversité de l’Afrique et soulignant la vision panafricaine de UBA, en commençant par la mise en valeur de la région de ses premiers pas, l’Afrique de l’Ouest, et celle de l’Afrique de l’Est et du Sud, ainsi que la présence symbolique et significative d’une banque africaine à New York, à Londres et à Paris. Il y a eu de la danse et de la prose, du rythme et du théâtre. Il y a eu aussi des artistes adorés du public comme Dare Art-Alade, qui a ouvert le spectacle avec une interprétation fantastique de l’hymne national du Nigéria, Adekunle Gold, Dr. Sid, Flavour N'abania, P-Square, Awilo Longomba du Congo et le roi incontesté de la musique Juju, King Sunny Ade. Les invités et les dignitaires, la direction générale et le personnel de UBA se sont retrouvés dans une ambiance où toutes les gardes sont baissées et toutes formes de protocoles évaporées.



La Banque a été honorée par la présence de leurs Excellences, les Gouverneurs des États d’Adamawa et de Taraba, du Vice-président du Sénat, le Sénateur Ekweremadu, du Gouverneur Donald Duke, d’Alhaji Abdul-Samad Rabiu et de beaucoup d’autres. La cérémonie a également été marquée par la présence d’acteurs clés du secteur, de diplomates, de ministres et de personnes d’influence clés au Nigeria, ainsi que celle des Présidents et DG des 19 filiales africaines du Groupe UBA, démocratisant les services bancaires pour plus de 14 millions de clients.



Dans l’ensemble, c’était une soirée inoubliable, une soirée de récompense et de célébration et, peut-être de façon plus poignante, l’histoire de la façon dont l’intégrité et l’honnêteté d’un agent de sécurité de UBA pourraient devenir le modèle d’un groupe africain de plus de 25 000 employés et un symbole de l’engagement primordial de UBA dans l’intérêt de ses clients.



United Bank for Africa (UBA) est un important groupe financier panafricain présent dans 19 pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d’Amérique et en France.



UBA a été immatriculée au Nigéria en tant que société anonyme avec conseil d’administration après avoir acquis les actifs de British and French Bank Limited qui opérait au Nigeria depuis 1949. United Bank for Africa s’est fusionnée avec Standard Trust Bank en 2005 et, d’une seule filiale créée en 1949 au Nigéria - la plus première économie africaine - UBA est devenue l’un des principaux fournisseurs de services bancaires et d’autres services financiers sur le continent africain. La banque fournit des services à environ 14 millions de clients à travers le monde entier, grâce à l’un des canaux de services les plus diversifiés en Afrique subsaharienne avec plus de 1 000 agences et points de contact clientèle et une solide plateforme bancaire électronique et mobile.