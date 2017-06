Partenariat Afrique Canada ([www.PACweb.org](http://www.pacweb.org/)) et Fair Trade Jewellery Co. annoncent la première exportation d’or artisanal libre de conflit et traçable de la République démocratique du Congo vers le Canada. Cet événement important survient un mois après que Partenariat Afrique Canada eut annoncé que le projet Or juste a mis en place un système de traçabilité […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...