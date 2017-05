Un concert de récolte de fonds pour la construction de forages d’eau au Tchad

Le groupe World For Chad en collaboration avec des artistes africains de renom, a animé, hier soir, une conférence de presse, dans une résidence, non loin de l’ambassade de France, relative à l’organisation d’un grand concert qui se tiendra ce samedi 13 mai 2017, à l’Hôtel Novotel.



Ce concert verra la participation sur le podium de grandes célébrités africaines entre autres, TNT, Josey , Wisboy, Israel, visant à récolter de l’argent pour l’injecter dans la construction de forages dans des villages dépourvus d'eau au Tchad.



Les artistes présents ont loué cette action humanitaire d’envergure internationale entreprise par le promoteur du groupe World For Chad, de nationalité Tchadienne, Guy Boypa Wise, résidant en France pour permettre aux personnes nécessiteuses d’avoir des puits d’eau.



Le groupe World For Chad a réalisé au total 28 puits dans plusieurs villages au Tchad sur 208 prévus dans son programme.