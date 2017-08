AFRIQUE Un fonds de la BAD octroie 1 million de dollars pour l’électrification rurale au Togo

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Août 2017 modifié le 13 Août 2017 - 13:22

Le Projet s’inscrit non seulement dans la Stratégie décennale de la BAD (2013-2022) en matière de croissance inclusive, de croissance verte et de soutien à l’investissement privé, mais également dans sa politique énergétique.

Abidjan, Côte d’Ivoire, 04 aout, 2017 – Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique ( SEFA, en anglais), hébergé par la Banque Africaine de Développement, vient d’approuver un don de 975 000 dollars EU en faveur de la République du Togo afin de lui permettre de démarrer le projet « CIZO » consacré à l’électrification rurale hors-réseau par kits solaires domestiques en mode PAYGO.



La première phase du programme d’électrification rurale « CIZO » (qui signifie « éclairer » en mina, une des principales langues du Togo) vise à créer les conditions propices à attirer le secteur privé (notamment les opérateurs de services énergétiques décentralisés). Le projet devrait permettre le déploiement de 300 000 équipements solaires individuels en 5 ans, en mode PAYGO, dans les zones rurales éloignées du réseau et faiblement peuplées, en s’appuyant sur des technologies de paiement par téléphonie mobile. Le projet « CIZO » repose sur deux piliers phares qui sont: (i) la mise en œuvre d’une plateforme informatique nationale destinée à agréger les fonctionnalités de paiement instantané (DESCO, MNO) et la collecte de données sur les besoins énergétiques de la population, leurs habitudes de consommation et leur solvabilité et (ii) le renforcement de capacités pour assurer les services de vente, l’installation et la maintenance des kits solaires dans les zones rurales.



Dans le cadre du programme « CIZO », l’intervention de SEFA permettra de (i) mettre en place un réseau national d’agents de paiement mobile (recrutement et formation) pour rendre possible les opérations PAYGO en mettant à disposition la monnaie électronique dans les communautés rurales les plus éloignées et (ii) de créer une Académie solaire dans chaque région. Celle-ci aura pour mission la formation et la certification des techniciens locaux.

Au-delà de l’ambition de faire passer le taux d'électrification rurale de 6% à 35%, l'initiative « CIZO » entend fav

oriser l’adoption massive de solutions de paiement mobile dans les zones rurales pour faciliter ainsi l'inclusion financière des populations rurales.



« Nous sommes heureux de soutenir le programme d’électrification rurale CIZO du Gouvernement du Togo destiné à apporter une solution adéquate aux localités éloignées du réseau et faiblement peuplées. Le financement apporté par le fonds SEFA permettra le renforcement des capacités et la mise en œuvre d’infrastructures de service nécessaires au déploiement de kits solaires à grande échelle. Il s’agit ainsi de préparer le marché pour le secteur privé », a expliqué Ousseynou Nakoulima, directeur du Département des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de la BAD.



Le Projet s’inscrit non seulement dans la Stratégie décennale de la BAD (2013-2022) en matière de croissance inclusive, de croissance verte et de soutien à l’investissement privé, mais également dans sa politique énergétique.



Par ailleurs, il contribue au Nouveau partenariat sur l’énergie pour l’Afrique à travers son impact sur l'accès à l’énergie.



Le projet s’inscrit également dans les orientations de la politique et des stratégies sectorielles du gouvernement togolais, notamment le Programme d'urgence pour le développement communautaire (2016-2018) et la stratégie de développement SCAPE 2013-2017 qui vise à améliorer le taux d'électrification du pays à travers une plus grande place aux énergies renouvelables.





Dans la même rubrique : < > Les Kényans aux urnes pour des élections à couteaux tirés Des opposants tchadiens en conclave au Soudan? Et si le rechauffement climatique de la planète était une bénédiction pour le Sahel!