Un forum de renforcement de la coopération économique et du commerce entre l'Afrique et les États-Unis

Les États-Unis et le Togo organiseront, du 8 au 10 août 2017, à Lomé au Togo, un forum portant sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique appelé africa Growth and Opportunity Act(AGOA).



Ce forum permettra de réunir des hauts fonctionnaires des États-Unis et de 38 pays d'Afrique Subsaharienne pour entretenir des moyens pouvant renforcer la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique en impliquant l'Union Africaine et les autres organisations sous régionales du continent, d'après un communiqué de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, parvenu à AlWihda Info.



Le thème du forum 2017 placé sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique : un partenariat pour la prospérité à travers le commerce » étudiera dans quelles conditions les pays africains peuvent continuer à maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique, tout en soulignant le rôle important joué par les femmes, la société civile et le secteur privé pour promouvoir le commerce et générer de la prospérité, d'après la même source.



La loi AGOA qui permet d'améliorer l'accès au marché américain pour les pays d'Afrique Subsaharienne éligibles constitue la pierre de la politique commerciale du gouvernement des États-Unis en Afrique subsaharienne depuis 2000.



Elle prévoit que chaque année un forum spécial soit convoqué pour discuter des questions liées à la mise en œuvre de la loi et des questions relatives à la coopération économique et au commerce général.



Deux temps forts qui marquerons ce forum : la participation des représentants du secteur privé, de la société civile et du programme d'entreprenariat parrainé par les États-Unis du 8 au 9 août et les plénières ministérielles réunissant de hauts fonctionnaires des États-Unis et des pays africains bénéficiaires qui se tiendront du 9 au 10 août.