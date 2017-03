Un français enlevé à Sila, selon le gouvernement tchadien

Un français travaillant dans une société minière a été enlevé dans la région de Dar Sila et non à l'Ouest de la ville d'Abeché capitale du Ouaddai au Tchad. Selon la presse israélienne, le français était enlevé alors qu'il transportait la paie des ouvriers de sa société minière. L'information de son enlèvement est relayée par le média français et confirmée par le Quai d'Orsay. Il semble désormais probable que l'enlèvement du français est en rapport avec l'argent qu'il transportait ce qui écarte toute hypothèse d'acte terroriste. La France dit coordonner avec le Tchad pour la libération de l'otage. Le Tchad a publié cet après midi un communiqué pour reconnaître l'enlèvement et pour rassurer les tchadiens que les forces de sécurité sont à la trousse des criminels.