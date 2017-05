LIVRE Un livre intitulé "leadership et développement durable en zone CEMAC"

- 31 Mai 2017 modifié le 31 Mai 2017 - 01:08

Le Dr Djimet Clément Bagaou lance son 2 ème livre intitulé "leadership et développement durable en zone CEMAC " après le premier livre sorti en 2015 sur la réforme de l'État tchadien.

Ce livre édité aux éditions Sao en 229 pages parle de l'UDEAC qui est devenu avec le temps CEMAC



Pour lui en créant L'UDEAC au lendemain des independances, les leaders politiques de l'époque ambitionnaient la mise en place d'une intégration régionale au sein de laquelle les initiatives communautaires en matière de développement devraient être prises.



L'UDEAC, qui est devenu plus tard CEMAC, est un espace de regroupement de six pays à savoir le Cameroun, le Congo, Gabon, la Guinée Équatoriale, la RCA et le Tchad.



De Djimet declare dans son livre que ses six pays sont dotés des richesses naturelles diverses et variées.



Mais plus d'un demi siècle après le constat est amère car le processus de l'integration piétine toujours.Il ne conçoit pas que la gestion des revenus issus de l'exploitation inadéquate des ressources naturelles n'a guère contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations.



Ce paradoxe s'explique par une carence de leadership et de gouvernance.En dépit des vagues de démocratisation en Afrique, la zone CEMAC a continué à entretenir des régimes autocratiques caractérisés par une gestion opaque et corrompue, l'affirmation des souverainetés nationales qui freine la coopération et la non prise en compte des préoccupations réelles des populations suscitant l'insécurité grandissante et l'émergence de l'extrémisme violent.



Il savoir aussi que le Dr Djimet Clément Bagaou était un ex colonel de l'armée nationale tchadienne



Il a fait ses études d'abord au Tchad avant de partir pour la France, les usa, au Japon et au Cameroun.Il continue avec ses travaux de recherches en développement international et en management de projets, programme et portefeuille à Dakar.



Il est aussi président du parti démocratique du peuple tchadien et député à l'Assemblée nationale



Candidat malheureux aux dernières élections présidentielles du 10 avril 2016.



Trésorier du groupe parlementaire "les démocrates " et membre du haut comité de réforme des institutions de l'état. Il est aussi Enseignant chercheur à l'ena du Tchad et dans d'autres institutions d'enseignement supérieur.



Trouve un créneau pour dire que le livre se vend à 10.000f cfa





