Un millier de casques bleus tchadiens revendiquent plusieurs millions $ de salaire

Les éléments du 1er et 16ème contingent de retour de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) proclament, mercredi 7 juin 2017, sur l'ensemble du territoire national, l'opération "Brûle béret ONU" pour protester contre le non-paiement de leurs droits.



Cette opération "brûle béret ONU" consiste à bruler tous les effets comportant les marques de l'ONU à savoir les bérets, sèches, les cravates, les brassards et acceptations traduisant ainsi l'expression de la douleur et du gémissement des militaires qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme au Mali, contrairement à leurs collègues ivoiriens, sénégalais et béninois qui perçoivent leurs primes de risque et de chaleur et leur salaire mensuel de 1035 $ qui va directement dans leur compte.



Pas mois de 17 millions $ (9.7 milliards Francs CFA) en 1 an de salaire



Au total, 1.425 éléments Tchadiens du contingent de retour de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) revendiquent leurs droits depuis 2015. Cette opération "brûle béret ONU" risquerait de faire tâche d'huile sur les troupes tchadiennes actuellement en opération au Mali qui accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes.



Le risque est que le mouvement d'humeur qui suscite la colère dégénère éventuellement en violences, d'après une source proche de l'armée tchadienne.