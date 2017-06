INTERNATIONAL Un premier cable sous-marin reliera les îles Maurice et Rodrigues à l'Afrique du Sud et à l'Inde

Parcourant plus de 8850 km, le système IOX offrira à l'île Maurice une connectivité alternative et ouverte et connectera l'île Rodrigues pour la première fois avec un câble sous-marin, tout en renforcant les services large bande haut débit.

PARIS, France, le 1 Juin 2017 -/African Media Agency (AMA)/- Un nouveau réseau de câble sous-marin parcourant plus de 8850 kilometers, IOX Cable System, va renforcer l'infrastructure de communication entre l'Inde et l'Afrique du Sud, fournissant le premier câble sous-marin avec une bande-passante ouverte à l'île Maurice et reliant pour la première fois l'île Rodrigues.



IOX Cable Ltd, une société basée à l'île Maurice, et Alcatel Submarine Networks (ASN), qui fait partie du groupe Nokia, ont signé un contrat clé en main pour la construction de IOX Cable System. Ce nouveau câble renforcera considérablement la disponibilité de services large bande haut débit, ainsi que le rôle de l'île Maurice dans l'infrastructure de communication en Afrique Sub-Saharienne.



Le IOX Cable System reliera les îles Maurice et Rodrigues à la côte Est de l'Afrique du Sud puis s'étendra jusqu'à la côte Est de l'Inde. Fort d'une capacité d'au moins 13 térabits par seconde (Tbit/s) par paire de fibres, le système de câble sous-marin IOX permettra d'offrir de la connectivité aux réseaux de câbles sous-marins existants et futurs dans la côte Est et Ouest de l'Afrique, ce qui offrira une passerelle au continent africain et une nouvelle route alternative pour relier l'Asie et l'Afrique.



Son deploiement augmentera la rapidité de transmission permettant de faire face à la croissance des communications des données et aux besoins de bande-passante liés au « cloud computing ». Cela permettra à IOX Cable Ltd d'offrir des services differentiés, tout en améliorant ultérieurement la fiabilité des services eux-mêmes et la redondance vis-à-vis des câbles existants.



Arunachalam Kandasamy, Fondateur et Directeur Général d'IOX Cable Ltd a déclaré: « IOX s'engage à offrir à nos clients une infrastructure avancée et innovante. La technologie à la pointe d'ASN nous aidera dans le développement continu de notre infrastructure de communication large bande qui s'appuie sur de nouveaux modèles socio-économiques centrés autour de la nouvelle économie digitale.»



Philippe Piron, Président d' Alcatel Submarine Networks a déclaré: « Nous sommes hereux de collaborer avec IOX dans ce projet qui rerésente une étape majeure pour les îles Maurice et Rodrigues. Nous sommes confiants dans le fait que la combinaison des capacités de connection, fiabilité et reroutage du trafic du câble IOX avec la technologie avancée d'ASN permettra de repondre aux attentes des utilisateurs selon leur demande et la rapididé de son evolution.»



Le système de câble sous-marin IOX sera basé sur la technologie à la pointe d'ASN qui intégrera également le 1620 SOFTNODE, l'unité de branchement reconfigurable (ROADM BU) offrant des fonctionnalités dynamiques de reconfiguration, ainsi que les répéteurs ASN qui ont un track record de premier niveau dans l'industrie en terme de fiabilité, tous gérés de bout en bout par son système de gestion de réseau sous-marin. ASN assurera la gestion de projet, la conception du système, ainsi que les opérations marines et la mise en service du système, en collaboration avec le personnel experimenté d' IOX.



