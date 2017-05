Des massacres de grande ampleur et d’autres violations graves des droits de l’homme ont été documentés dans un vaste inventaire (« rapport Mapping ») couvrant les multiples conflits en République centrafricaine entre 2003 et 2015. Beaucoup de ces violations pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Le rapport Mapping détaille une […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...