Un transporteur de Boko Haram arrêté

Le Commandant de police nigériane de Maiduguri, Borno, a déclaré dimanche avoir arrêté un conducteur du nom de Malam Modu Mustapha, soupçonné d'acheter et de transporter du carburant et des vivres pour Boko Haram.



M. Damian Chukwu, le Commissaire de Police, a souligné que le suspect a été arrêté grâce à la dénonciation des habitants qui collaborent très bien avec le service de sécurité afin de procéder au nettoyage de l'Etat de Borno.

"La Police a reçu des informations qu'un certain Modu Mustapha de village Jumptilo était un collaborateur des terroristes, chargé de les approvisionner en vivres et en carburants à Alagarno et à d'autres cachettes.

Arrêté et interrogé par la police, le suspect a avoué le crime, en livrant tous les détails de sa collaboration grâce auxquels plusieurs autres personnes impliquées auraient été arrêtées ou recherchées. Le suspect a reconnu que c'est en allant chercher des bois en brousse qu'il rencontre les insurgés de Boko Haram qu'il approvisionne en vivres, en carburant et en renseignements.

Acculée par l'armée nigériane depuis l'arrivée au pouvoir du président Buhari, la secte terroriste a perdu plusieurs de ses bastions importants. Au Cameroun, fin avril, une cinquantaine de membres du groupe Boko Haram ont été neutralisés par les soldats de la Force Multinationale Mixte (FMM) dans l’Extrême-Nord.