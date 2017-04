Une enveloppe de 135 milliards accordée au Tchad par l'union européenne

Une enveloppe de 200 millions d'euro environ 135 milliards accordée au Tchad par la France et l'union européenne. Jean Marie Le guen secrétaire d'État français au développement a admis que le Tchad mérite le soutien de la communauté internationale puisqu'il joue un rôle décisif dans la lutte contre le terrorisme. La délégation européenne a été reçue mardi à Amjarass par le président tchadien Idriss Deby. Les associations ont souhaité que Le Guen condamne publiquement l'arrestation d'un journaliste et des douze jeunes de " Iyina" mais c'est sans compter sur le ministre français qui lui même poursuit en France les journalistes Georges Malbrunot et Christian Chesnot, auteurs d'une enquête intitulée Nos très chers émirs (Michel Laffon, 2016) et traitant des liens entre la France et le Qatar. Dans cet ouvrage il est accusé d'entretenir des liens flous avec Qatar.