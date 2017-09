Une grève sèche paralyse les activités au rectorat de l'université de N'Djamena

Le Syndicat des Agents de l'Administration Générale du Tchad (SAAGET), section du rectorat de l’Université de N'Djamena est en grève sèche depuis lundi 4 septembre pour protester contre le non paiement de 5 mois d'arriérés de salaire et 7 mois de primes pour tout le personnel contractuel et d'appui du rectorat de l’Université de N'Djamena.



Le chargé des revendications du syndicat des Agents de l'Administration Générale du Tchad (SAAGET), Kanabet Zoua Pafing estime que le personnel contractuel et d'appui du rectorat observe une grève sèche pour réclamer le paiement des arriérés des salaires et des primes après avoir consenti d'énormes sacrifices pour sauver l'année académique à l'université de N'Djamena. Il déplore le non-respect des engagements pris par les autorités pour éponger leur dû.



Cette grève paralyse les activités au rectorat de l'université de N'Djamena pouvant éventuellement hypothéquer la reprise des cours à l'université pour l'année académique 2017-2018.