Une olligarchie financière Tchadienne uniquement au service d'elle même

Communication: téléphonie et Internet:

On se demande à quoi sert les multitudes conférences sur le développement de la nouvelle technologie sans vouloir la mettre en pratique, au service du public? aucun développement économique n'est possible sans banaliser l'accès à la nouvelle technologie comme la communication téléphonique, l'Internet, la multiplication des guichets bancaires automatiques.

C'est l'occasion de poser la question aux grosses têtes en charge de réformes institutionnelles, si on peut accélérer le développement du pays sans revoir le coût excessif de la communication (téléphonie et internet) ? en reprenant l'argumentaire de plusieurs économistes, analystes et observateurs..., un des meilleurs moyens de faciliter le développement, d'encourager les investissements étrangers est de modifier voire réguler les règles concurrentielles dans le domaine de la communication, en permettant aux concurrents d'accéder aux marchés concernés.



Il n'est pas normal que les deux opérateurs de la télécommunication Tigo et Airtel monopolisent arbitrairement le marché en bloquant tout accès aux autres concurrents. Cette politique de monopole arbitraire et illégale est aveuglément soutenue par des hauts responsables de l'Etat corrompus, bénéficiant des avantages pécuniaires qui leur sont versés.

Au finish, sans l'amélioration des services bancaires et la banalisation de la communication, inutile de faire croire qu'on a l'intention de développer le pays. Nos dirigeants doivent avant tout revoir les deux volets (banques et communications) si sincèrement ils ont l'intention de propulser le pays vers le développement.