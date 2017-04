Une tentative de coup d'Etat en Arabie Saoudite aurait été déjouée à en croire le journal égyptien "Alfajr". Les services secrets égyptiens auraient informé le journal Alfajr (proche du pouvoir en place) que les derniers changements au seins des services secrets saoudiens sont dus au fait que l'Arabie saoudite a déjoué une tentative de coup d'état contre le Roi Salman et la famille royale. Samedi, le roi Salman a procédé à la création d'un centre national de sécurité en nommant Mohammed Alkhoufayli comme Conseiller pour la sécurité national et en renvoyant à la retraite le général Youssouf Al-Idrissi le vice président des renseignements généraux. Par le passé, selon le journal égyptien pro gouvernement, plusieurs tentatives de putsch auraient été déjouées. L'Égypte et l'Arabie saoudite peinent à renouer leurs relations refroidies l'année dernière en raison d'une dispute sur deux ilots frontaliers. Depuis la presse égyptienne n'a cessé de diffamer le régime saoudien.

Cette information de coup d'état révélée par la presse égyptienne intervient à un moment où le président égyptien Alsissi entreprend une visite officielle en Arabie Saoudite dans le but d'améliorer leurs relations dans les domaines économiques, stratégiques et dans la lutte contre le terrorisme.



L'Arabie était le premier pays à soutenir le coup d'état militaire du président al-Sissi survenu en Égypte contre les Frères musulmans et avait injecté dans l'économie égyptienne une aide de quinze milliards de dollars.