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Une trentaine de combattants tchadiens faits prisonniers en Libye


Alwihda Info | Par Adil Abou - 26 Mai 2017 modifié le 26 Mai 2017 - 11:30

القبض على 30 شخصًا من المعارضة التشادية في قاعدة تمنهنت


Une trentaine de combattants tchadiens faits prisonniers en Libye

 

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أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد الملازم باللواء 12 مجحفل حسين السرتي، القبض على 30  شخصًا من المعارضة التشادية في محيط قاعدة تمنهنت .
وأوضح السرتي، أن هؤلاء كانوا يقاتلوا في صفوف المليشيات الإرهابية القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابية .
وذكر السرتي، أنه عند إعلان الهجوم على قاعدة تمنهت من عدة محاور تمكنت مليشيا القوة الثالثة ومليشيات سرايا الإرهاب من الفرار، وترك هؤلاء المرتزقة خلفهم.
يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت صباح اليوم الخميس من فرض سيطرتها على قاعدة تمنهنت العسكرية، ومطار سبها المدني بالكامل وطرد كافة المليشيات الإرهابية .
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