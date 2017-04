União Europeia apoia a realização do Seminário “Direitos e Realidades”

No dia 25 de Abril, terça-feira, às 09h00, na Casa dos Direitos, a Fundação Fé e Cooperação (FEC) com o seu parceiro angolano “MOSAIKO” realizam o seminário “Direitos e Realidades”. Esta iniciativa servirá para o lançamento do projeto “Kumpu tera di mininesa: Boa Governação para a proteção Social da Criança”, financiado pela União Europeia e […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...