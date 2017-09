Urgent: La Libye ferme ses frontières avec le Tchad et le Niger

Des forces libyennes ont annoncé ce matin l'entrée en vigueur de la fermeture des frontières avec le Tchad et le Niger pour une durée de trois mois. Selon le communiqué publié l'objectif de la fermeture des frontières est de combattre les trafics des armes, de la drogue et de l'immigration clandestine. Le commandant de l'opération Soukhour Alsahra le général Barka Chirmi a souligné que la zone est désormais militaire et la circulation de tout véhicule sans autorisation est strictement interdite.